Battlefield: il nuovo capitolo a fine 2021 su PS5 e Xbox Series X|S, conferma EA

Durante una conference call con gli azionisti, EA ha confermato ufficialmente che il prossimo capitolo di Battlefield arriverà nell'autunno del 2021. Inoltre sarà un capitolo next-gen: in altre parole è sviluppato per PS5, Xbox Series X|S, PC ed eventualmente le piattaforme streaming rilevanti in quel periodo. Maggiori informazioni arriveranno in primavera.

La comunicazione è molto stringata e senza particolari dettagli, ma è comunque una conferma importante: "Il lancio del prossimo Battlefield è fissato per le vacanze 2021 [approssimativamente da fine ottobre a dicembre NdR] e siamo ansiosi di condividere più informazioni sul gioco questa primavera."

Il nuovo Battlefield avrà una "scala mai vista prima" e arriverà solo sulle console next-gen e PC, oltre che le piattaforme di streaming che EA riterrà rilevanti al lancio. Non ci sono al momento informazioni su possibili versioni PS4 e Xbox One o Switch.

I test interni sono già partiti presso DICE e i primi feedback sembrano essere molto buoni, tanto da "aver cominciato a entusiasmare la community".

Che ne dite? Cosa vi aspettate?