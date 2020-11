Warzone: sistema di progressione in comune con Black Ops: Cold War e Modern Warfare

Activision ha confermato che Call of Duty: Warzone avrà il sistema di progressione del giocatore in comune con Modern Warfare e Black Ops: Cold War. A partire dal 13 novembre i tre giochi avranno una progressione unificata tra tutti i titoli.

In questo modo il battle royale per PC e console free-to-play si evolverà a partire da dicembre con l'uscita della Stagione 1 di Call of Duty: Black Ops Cold War e i nuovi contenuti legati al nuovo FPS.

A partire dal 13 novembre, ovvero con il lancio di Black Ops Cold War e con l'uscita della Stagione 1 e delle successive, i giocatori di Warzone noteranno nuovi contenuti Black Ops Cold War in tutte le modalità della Battle Royale di Call of Duty. Questo è solo l'inizio: la Guerra Fredda del nuovo Call of Duty porterà a Verdansk (e oltre) tante novità nei mesi e nelle stagioni a venire.

Per questo motivo Warzone supporterà sia Call of Duty: Modern Warfare che Call of Duty: Black Ops Cold War. Come?