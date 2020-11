Star Wars: Squadrons: fino a 4K e 120fps su Xbox Series X|S, su PS5 luci migliori

La versione Xbox Series X|S di Star Wars: Squadrons otterrà due settaggi grafici aggiuntivi sulle console next-gen di Microsoft. Grazie a questo update il gioco sarà in grado di girare in 4K nativi (1440p su Xbox Series S) e 60 fps in modalità grafica. La seconda opzione avrà una risoluzione dinamica fino a 4K (o 1440p su Series S), ma girerà a 120 fps. Su PS5, invece, il gioco girerà con le medesime impostazioni della versione PlayStation 4, ma con luci migliori.

Non conosciamo il motivo di questo diverso trattamento, quello che sappiamo è che un update gratuito per Xbox Series X e S consentirà di scegliere tra due diverse modalità grafiche: una pensata per la maggior fedeltà possibile nelle grafica, l'altra per garantire prestazioni superiori.

In altre parole si potrà scegliere se avere una risoluzione fissa in 4K/1440p e "accontentarsi" dei 60 fps, o puntare sui 120 fps, ma avere una risoluzione variabile. Il tutto con un sistema di luci migliorato.

Stranamente queste opzioni non sono per ora disponibili per PlayStation 5: sulla console di Sony Star Wars: Squadrons girerà in retrocompatibilità pura, dato che replicherà fedelmente le prestazioni di PS4 Pro, ovvero 1800p a 60 fps. Sulla console di Sony sarà disponibile solo un aggiornamento che migliora le luci di gioco.

Avete letto la nostra recensione di Star Wars: Squadrons?