Forza Horizon 4 è ottimizzato per Xbox Series X|S da Panic Button, degli esperti

Con Playground Games impegnata nello sviluppo di Fable, Microsoft ha scelto un team di veri e propri esperti per realizzare la patch di ottimizzazione di Forza Horizon 4 per Xbox Series X|S. È stato, infatti, scelto Panic Button, lo studio che sta realizzando tra le altre la conversione di Doom Eternal e Wolfenstein II: The New Colossus per Nintendo Switch.

Lo studio non ha svelato altri dettagli sul progetto, se non che è stato lui a realizzare la patch migliorativa e che è molto eccitato che tutti possano vedere presto i risultati ottenuti. Una cosa che non fatichiamo a credere, dato che da una parte Forza Horizon 4 era già uno dei giochi più impressionanti tecnicamente su Xbox One X e quindi potrebbe essere "semplice" creare un qualcosa di impressionante partendo da quelle basi.

Dall'altra Panic Button è uno studio di comprovata abilità, capace di far girare in maniera più che convincente Doom e Wolfenstein II: The New Colossus su una macchina dalla potenza limitata come Nintendo Switch: chissà cosa possono fare con la potenza bruta di Xbox Series X e S.

In questo modo Playground Games ha potuto continuare a lavorare senza interruzioni al nuovo Fable, senza dubbio il progetto più ambizioso creato dallo studio inglese.

We are excited to reveal that we have been hard at work with @WeArePlayground to bring #ForzaHorizon 4 to @Xbox Series X|S. We can't wait for everyone to hit the open roads in this version of the game which is optimized to harness the power of the new generation of #Xbox!