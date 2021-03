Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2: problemi di Xbox Series X risolti da una patch

Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 è da poco arrivato sulla nuova generazione di console di Sony e Microsoft. Purtroppo la partenza non è stata esattamente indolore per i giocatori di Xbox Series X e Xbox Series S, a causa di una serie di freeze e crash che impedivano di giocare al simulatore di skateboarding. Ora, però, è arrivata una patch che risolve i problemi, secondo quanto segnalato da vari utenti su Reddit.

Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, precisamente, è stato aggiornato alla versione 1.0.342.6303 su Xbox Series X e Xbox Series S. Non c'è una patch note ufficiale per questo aggiornamento, ma le segnalazioni degli utenti sono una prova sufficiente. Possiamo quindi affermare che da questo momento non dovrebbero più esserci problemi massicci con la versione Microsoft Xbox del gioco di EA.

Vi ricordiamo che Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 è stato rilasciato in versione old-gen nel settembre 2020. La versione per PS5 e Xbox Series X|S è arrivata a fine marzo 2021, ma non come upgrade gratuito. Se volete passare all'edizione next-gen dovete acquistare un upgrade dedicato dal costo di 10 euro se possedete la versione digitale. Se possedete la versione disco, invece, non vi è modo di fare l'upgrade: ovviamente il gioco comunque funziona in versione retrocompatibilità.

L'upgrade next-gen porta Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 a 4K e 60 FPS e supporta anche i 120 FPS a una risoluzione inferiore. Audio e grafica sono stati migliorati, su Xbox Series X|S supporta il Quick Resume e su PS5 il feedback aptico del DualSense.

Ecco la recensione PS5 di Tony Hawk's pro skater 1 e 2: un upgrade di grande valore.