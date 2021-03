Call of Duty Modern Warfare: nuovi contenuti a sorpresa con l'update di fine marzo

Call of Duty Modern Warfare ha ricevuto un nuovo update che ha introdotto nuovi contenuti. L'aggiornamento è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Questo update di fine marzo 2021 è di certo una sorpresa per i fan, che pensavano che Activision fosse oramai completamente dedita a Call of Duty Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War.

I team di sviluppo di Activision hanno introdotto in Call of Duty Modern Warfare le mappe "Al-Raab Aribase" e "Drainage". Entrambe sono mappe originali: innegabile quindi la sorpresa dei giocatori. Il bello è che non finisce qui: Activision ha introdotto anche la mappa "Killhouse" all'interno della playlist 24/7.

Al-Raab Aribase è una mappa 6 vs 6. Drainage è una mappa 2 vs 2 per Gunfight. Killhouse è anch'essa una mappa 6 vs 6, ma non è originale: è basata sulla mappa omonima di Call of Duty 4. Attualmente non sappiamo se queste siano le ultime novità che Activision ha intenzione di introdurre all'interno di Call of Duty Modern Warfare. Non è inoltre stata rilasciata una patch note con questo update, quindi non sappiamo se vi sono modifiche minori "invisibili" al gioco: supponiamo però che non vi siano particolari correzioni di bug o bilanciamenti al gioco, non dopo tutto questo tempo; rimane comunque una nostra supposizione.

Infine, vi segnaliamo che già si parla del capitolo del 2021, noto con il nome non ufficiale di Call of Duty WWII Vanguard: pare purtroppo che vi siano ritardi nello sviluppo.