Square Enix al TGS 2021: Guardians of the Galaxy e Project Triangle tra i giochi

Nella definizione rientra ovviamente anche Square Enix, nonostante la compagnia si sia parecchio "occidentalizzata" di recente, in termini di produzioni videoludiche, dunque è chiaro che una delle lineup più ricche provenga proprio dal publisher in questione.

Del Tokyo Game Show 2021 è stato già annunciato il calendario completo della manifestazione , e anche se al momento non sembrano essere previste sorprese enormi, da parte dei publisher nipponici ci possiamo aspettare una bella quantità di novità in arrivo nel prossimo periodo.

Square Enix sarà presente al Tokyo Game Show 2021 come uno dei protagonisti assoluti dell'evento, e la sua lineup di giochi da mostrare per l'occasione è ricca di uscite molto interessanti, tra le quali troviamo anche Project Triangle Strategy e Guardians of the Galaxy , ma non solo.

Tra i giochi in questione teniamo in particolare considerazione appunto Project Triangle Strategy, RPG strategico che si pone come una sorta di erede dell'ottimo Octopath Traveler, almeno come stile grafico, nonché Marvel's Guardians of the Galaxy e Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.

Sapevamo invece che Final Fantasy 16 non sarebbe stato presente al TGS 2021, forse ospite del PlayStation Showcase della settimana prossima, ma potrebbe esserci spazio anche per alcune sorprese non ancora annunciate.