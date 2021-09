Far Cry 6 su PC, un trailer rivela caratteristiche, opzioni e tecnologie

Far Cry 6 potrà vantare su PC una serie di caratteristiche davvero interessanti, presentate da Ubisoft con un trailer che le elenca nel dettaglio, anticipando ciò che troveremo in questa versione del gioco.

Sappiamo quali sono i requisiti PC di Far Cry 6, ma al di là della scalabilità grafica c'è davvero tanto di cui parlare, visto che questo episodio si pone senza dubbio come il più ambizioso e promettente di sempre sul piano tecnico.

Dal ray tracing alla Super Resolution, passando per i vari preset relativi a ogni singolo aspetto visivo, potremo regolare l'esperienza al meglio in base alla configurazione che possediamo e utilizzare un benchmark interno per valutare eventuali modifiche.

Insomma, sembra che stavolta Ubisoft abbia messo ancora più impegno del solito nell'ottimizzazione della versione PC del suo nuovo titolo, che fra le altre cose includerà anche diverse opzioni per l'accessibilità e un Photo Mode.

Per ulteriori dettagli sul gioco, date un'occhiata al nostro provato di Far Cry 6!