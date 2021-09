GCC Pokémon Live annunciato per PC e dispositivi mobile iOS e Android

The Pokémon Company ha annunciato GCC Pokémon Live, la nuova versione per PC Windows, Mac, dispositivi mobile iOS e Android del gioco di carte collezionabili dei Pokemon in arrivo nel prossimo futuro.

Il gioco sarà disponibile "presto" con la classica formula del free-to-play. Nel player qui sopra trovate il trailer ufficiale d'annuncio, mentre in quello sottostante un piccolo assaggio del gameplay. Stando alle informazioni condivise da The Pokémon Company, GCC Pokémon Live è una sorta di estensione del celebre trading card game che permetterà a tutti, sia i neofiti che i veterani, di poter giocare ovunque e in qualsiasi momento.

Sarà dunque possibile creare un'ampia raccolta di carte e costruire mazzi per sfidare altri giocatori online. Nuove carte potranno essere ottenute anche scansionando codici, acquistando buste di espansione nell'app con la valuta di gioco, ottenibile anche completando delle sfide giornaliere. Il gioco inoltre si evolverà ed espanderà nel tempo grazie ad aggiornamenti post-lancio e nuovi mazzi.

In GCC Pokémon Live inoltre sarà inoltre possibile personalizzare il proprio avatar virtuale nel gioco e ottenere nuovi oggetti per la personalizzazione, come monete da gioco, bustine toploader e raccogli mazze a tema con la serie Pokémeno. L'app sarà disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo e portoghese.