Vigilance 2099, un action GDR cyberpunk ispirato a Blade Runner

Immaginate di essere uno sviluppatore indipendente affascinato dal Cyberpunk, di aver preso confidenza con un motore di gioco come Unreal Engine 4 per realizzare gli ambienti iconici che la narrativa del genere dipinge da decenni e di aver passato anni nel lavorarci alacremente nel sogno di vederli concretizzare in un action-GDR che da qui in poi chiameremo Vigilance 2099. Sareste esattamente al punto in cui si trova ora Envoidant Studios : un team di tre ragazzi alle prese con un sogno, covato nei meandri di una demo tecnica in continuo sviluppo dal 2017 e che vi racconteremo oggi alle porte dell'imminente (forse) Kickstarter.

Un action GdR ambizioso

Uno scorcio della città di Vigilance 2099

Tutto ha inizio da un ambiente realizzato nel motore di gioco Unreal Engine: un personaggio, un grattacielo, luci al neon e un veicolo che passa indisturbato davanti al nostro. Pochi secondi di video che rappresentano un traguardo non da poco per lo sviluppatore che decide con quei fotogrammi di far diventare pubblico il suo progetto il 4 ottobre 2017. Il periodo è un dettaglio da tenere in considerazione. La parabola d'interesse del genere in ambito videoludico e cinematografico è ai vertici massimi. Blade Runner 2049 è stato appena rilasciato e CD Projekt RED dopo il trailer del 2013 resta ancora silente senza dare informazioni riguardo allo sviluppo del suo atteso titolo; in attesa di essere mostrato l'anno dopo alla stampa durante la kermesse losangelina.

Nelle stanze calcate da uno sviluppatore indipendente va costruendosi il sogno di un'avventura in una oscura metropoli futuristica, raccontata tramite i neon accecanti dei suoi vicoli, in cui il malaffare è la manifestazione della sua stessa vitalità. Il protagonista delle vicende è un cacciatore di taglie alle prese con una ripida gerarchia criminale e mega corporazioni che governano sulla città.

Queste sono le sole informazioni che Vigilance 2099 porta in dote e non abbiamo ulteriori indizi sulla direzione della storia o le caratteristiche del personaggio che andremo a interpretare. La genesi in quanto "demo tecnica" del gioco ci induce a pensare che la narrativa sia un innesto posteriore sulle fondamenta di gameplay e ambientazione, e serva ancora del tempo perché possa prendere forma.

In realtà anche il gameplay è tutto fuorché definito e le principali informazioni del gioco arrivano dalla dichiarazione d'intenti che il team fornisce nelle FAQ presenti sul sito. Vigilance 2099 sarà un action GdR ambientato in un open-world suddiviso in tre ambienti disposti verticalmente fra di loro. Alla base troviamo i bassifondi, mentre in cima risiedono i rappresentanti del ceto più abbiente, passando per un quartiere intermedio. È un punto di partenza atipico, dato che i motori di gioco sono pensati per elaborare lo spazio in larghezza piuttosto che in altezza, e siamo curiosi di capire in che modo affronteranno i problemi di questa strategia. Unreal Engine 4 è il motore ufficialmente designato per Vigilance 2099 ma la curiosità degli sviluppatori li sta guidando inesorabilmente verso la sua nuova iterazione, UE5. Entrambi sono molto duttili e graficamente hanno potenzialità pressoché illimitate.

Il protagonista, cacciatore di taglie, ha dalla sua numerose strategie per catturare i suoi obiettivi. Sono in via di realizzazione quattro elementi di gameplay: il sistema di guida, il Parkour, l'hacking e lo shooting, oltre a un sistema interattivo di dialoghi per interrogatori e trattative sulla contrattazione della taglia. Sarà interessante vedere come si concretizzeranno questi ultimi, perché tra le idee c'è anche quella di replicare una propria versione del Nemesis system di Shadow of Mordor per la piramide criminale che sarà nostro compito abbattere: un altro elemento non banale da includere in un mix di elementi già fin troppo pretenzioso.