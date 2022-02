PlayStation Store: al via le nuove offerte del weekend con sconti su giochi PS5 e PS4

Il PlayStation Store ha dato il via alle nuove offerte del weekend con numerosi sconti su giochi PS5 e PS4. Le promozioni, come avrete intuito, sono valide solo per questo fine settimana e includono, tra gli altri, anche Far Cry 6 Deluxe Edition, Rainbow Six Siege Operator Edition e Crysis 2 Remasterd.

I nuovi sconti del weekend del PlayStation Store saranno validi fino alle 00:59 di lunedì 22 febbraio 2022. A questo indirizzo potrete accedere alla pagina dedicata alle nuove offerte, che vanno ad arricchire le promozioni della serie il Pianeta degli Sconti attualmente attiva. Di seguito l'elenco delle offerte del fine settimana per PS5 e PS4:

Far Cry 6 Ultimate Edition per PS5 e PS4 - 71,99 euro (-40%)

Ghost Recon Breakpoint Gold Edition per PS4 - 22,99 euro (-77%)

Ghost Recon Breakpoint per PS4 - 13,99 euro (-80%)

Wrecfest - Complete Edition per PS4 - 22,49 euro (-55%)

Steep per PS4 - 3,99 euro (-80%)

Car Mechanic Simulator 2021 - 23,99 euro (-20%)

Far Cry 3 Classic Edition per PS4 - 9,89 euro (-67%)

Planet Coaster: Edizione Deluxe per PS4 e PS5 - 27,49 euro (-50%)

Far Cry 5 Gold Edition per PS4 - 17,99 euro (-80%)

Project CARS 2 Deluxe Edition per PS4 - 14,99 euro (-85%)

Rayman Legends per PS4 - 4,99 euro (-75%)

Hitman GOTY per PS4 - 14,99 euro (-75%)

Hitman 3 Access Pass: Hitman 2 Gold per PS5 e PS4 - 24,49 euro (-65%)

Hot Wheels Unleashed Ultimate Stunt Edition per PS5 e PS4 - 59,39 euro (-34%)

Project CARS 2 per PS4 - 10,49 euro (-85%)

Monopoly Family Fun Pack per PS4 - 7,49 euro (-75%)

Wolfenstein 2: The New Colossus per PS4 - 15,99 euro (-60%)

Assassin's Creed 3 Remastered per PS4 - 15,99 euro (-60%)

Crysis 3 Remastered per PS4 - 17,99 euro (-40%)

Spelunky 2 per PS4 - 9,99 euro (-20%)

Orcs Must Die! 3 per PS4 - 19,79 euro (-34%)

Rainbow Six Siege Operator Edition per PS4 e PS5 - 27,99 euro (-60%)

Salt and Sanctuary per PS4 - 5,39 euro (-70%)

Crysis 2 Remastered per PS4 - 17,99 euro (-40%)

Let's Sing 2020 Platinum Edition per PS4 - 31,49 euro - (-55%)

Far Cry 6 Deluxe Edition per PS4 e PS5 - 53,99 euro (-40%)

Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4 G.O.T.Y. Bundle per PS4 e PS5 - 35,99 euro (-60%)

Rainbow Six Extraction/Siege bundle per PS4 e PS5 - 55,99 euro (-20%)

Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition per PS4 - 10,49 euro (-30%)

Quake per PS5 e PS4 - 3,39 euro (-60%)

Che ne pensate, tra le offerte del weeekden del PlayStation Store c'è qualche gioco in particolare che vi interessa? Fatecelo sapere nei commenti.

