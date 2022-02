Embracer Group: 25 giochi tripla A lanciati entro aprile 2026

Durante il suo ultimo resoconto finanziario, è emerso che Embracer Group vuole lanciare almeno 25 giochi tripla A entro aprile 2026. Attualmente, il gruppo ha la bellezza di 216 progetti videoludici in corso di sviluppo, naturalmente di diverse dimensioni produttive.

Embracer Group ha fatto grandi acquisti negli ultimi mesi e anni, presentandosi a oggi come una delle compagnie più interessanti del mercato dei videogiochi. Ne fanno parte, tra le tante, le etichette Saber Interactive, Gearbox Entertainment, THQ Nordic, Deep Silver e molte altre ancora. Recentemente c'è stata anche l'acquisizione di Dark Horse Media, una casa editrice cartacea con delle proprietà intellettuali davvero interessanti, che probabilmente saranno sfruttate anche per qualche videogioco.

Quali saranno questi giochi tripla A è tutto da vedere. I nomi che possiamo dare per certi sono il nuovo Saints Row, in arrivo nei prossimi mesi, nonché un nuovo Metro, serie di grande successo per la compagnia, e Dead Island 2, di cui è stato confermato lo sviluppo. Comunque sia per arrivare a 25 ne mancano ancora molti.