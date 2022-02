Avatar, Mario + Rabbids, Skull & Bones e altri giochi Ubisoft entro aprile 2023

Ubisoft ha annunciato che Avatar: Frontiers of Pandora, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Skull & Bones e altri giochi "entusiasmanti" usciranno fra aprile 2022 e aprile 2023, dunque nel corso dell'anno fiscale che sta per cominciare.

La dichiarazione potrebbe essere in qualche modo interpretata come una conferma del rinvio di Mario + Rabbids: Sparks of Hope all'inizio del prossimo anno, sebbene in realtà il periodo che termina ad aprile 2023 sia stato indicato dalla casa francese unicamente ai fini dei risultati finanziari.

Un discorso simile può essere fatto per Skull & Bones, il cui sviluppo potrebbe essere stato azzerato già due volte e su cui incombeva il concreto rischio di cancellazione, ma che a quanto pare è ancora vivo.

Per quanto riguarda le altre produzioni a cui Ubisoft ha accennato nell'ultimo documento, anch'esse in uscita entro aprile 2023, non ci sono dettagli: probabilmente c'è di mezzo il DLC di Assassin's Creed Valhalla trasformato in un gioco autonomo, di cui si parlava qualche giorno fa, ma le possibilità sono molteplici.

Non si fa invece menzione di Beyond Good & Evil 2, che stando a un'indiscrezione sarebbe ancora in fase di pre-produzione: il progetto potrebbe richiedere ancora parecchio tempo prima di vedere la luce.