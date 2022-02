OnePlus Nord CE 2 5G ufficiale: caratteristiche tecniche, design, uscita e prezzo

OnePlus Nord CE 2 5G è stato presentato ufficialmente con le caratteristiche tecniche, i dettagli relativi al design, la data di uscita e il prezzo di vendita in Italia: lo smartphone sarà disponibile dal 10 marzo (con preorder dal 3 marzo) a partire da 359€ nella versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Dopo l'annuncio delle colorazioni del OnePlus Nord CE 2 5G, arrivano dunque tutte le informazioni sul dispositivo, equipaggiato con un processore più potente, un display AMOLED da 90 Hz, fotocamere migliorate, un sistema di ricarica veloce e il supporto della tecnologia 5G.

"OnePlus Nord CE 2 migliora le caratteristiche essenziali che gli utenti della nostra community apprezzano di più a questa fascia di prezzo", ha dichiarato Pete Lau, fondatore di OnePlus.

"Con la ricarica veloce top di gamma SUPERVOOC 65W, un chipset più potente e un sistema di fotocamera aggiornato, OnePlus Nord CE 2 è un telefono eccezionale per l'uso quotidiano, che conferma l'elevato standard di qualità di OnePlus."

"OnePlus Nord CE 2 può vantare la top di gamma SUPERVOOC 65W che in soli 15 minuti di carica fornisce alla batteria a doppia cella da 4.500 mAh fino a un giorno di energia - due volte più veloce del OnePlus Nord CE originale - e può portare il dispositivo dall'1 al 100% in 32 minuti", recita il comunicato ufficiale.

"SUPERVOOC 65W è una soluzione di ricarica a bassa tensione, con 8 sensori di temperatura e un circuito integrato di ricarica indipendente pensato per garantire il monitoraggio in tempo reale delle termiche all'interno del telefono durante la ricarica e una maggiore sicurezza ed efficienza."

"La ricarica SUPERVOOC 65W di OnePlus Nord CE 2 soddisfa gli standard di sicurezza e qualità riconosciuti a livello internazionale. Il dispositivo è certificato dal TÜV Rheinland per la ricarica rapida sicura, il che significa che è stato sottoposto a test rigorosi per garantire un'esperienza di ricarica all'altezza degli elevati standard di OnePlus."

OnePlus Nord CE 2 5G

Come tutti i dispositivi OnePlus, anche OnePlus Nord CE 2 è dotato di un software intelligente che riduce il tempo trascorso al 100% della batteria durante la ricarica notturna, per migliorarne la salute e la longevità. Un corpo di ricarica SUPERVOOC 65W e un cavo USB-C rosso sono inclusi nella confezione di OnePlus Nord CE 2.

Ad alimentare OnePlus Nord CE 2 è il chipset octa-core MediaTek Dimensity 900, con un'architettura a 6 nm e predisposto alle velocità di rete 5G e Wi-Fi 6. Il design del processore MediaTek Dimensity 900 è stato ottimizzato in un'ottica di efficienza energetica, per garantire un migliore controllo termico, la stabilità del sistema e lunghe sessioni di gioco.

Sulla parte anteriore di OnePlus Nord CE 2 troviamo un display AMOLED fluido FHD+ da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz che rende ogni esperienza visiva - dallo scorrimento dei feed social al gaming - più fluida, veloce e reattiva. Inoltre, il display di OnePlus Nord CE 2 è certificato HDR10+, che garantisce colori più ricchi e profondi sulle piattaforme supportate come Netflix, YouTube e Amazon Prime Video.

Fotocamere intelligenti

OnePlus Nord CE 2 può vantare di una tripla fotocamera posteriore da 64 MP, composta da un sensore primario da 64 MP, una fotocamera ultra-wide da 8 MP e un obiettivo macro da 2 MP. La fotocamera principale da 64 MP cattura immagini con alti livelli di dettaglio e con colori incisivi, anche in ambienti con poca luce grazie alla sua apertura f/1.7.

L'hardware della fotocamera di OnePlus Nord CE 2 si combina anche con un potente software AI Nightscape e una modalità Ritratto migliorata con cui poter catturare scatti nitidi e facili da condividere, con appena un tocco.

Nightscape è infatti supportato su OnePlus Nord CE 2 ed è perfetto per catturare foto in condizioni di scarsa luminosità. In un istante, Nightscape scatta fino a nove immagini differenti a diverse esposizioni e le unisce intelligentemente per generare foto più nitide, più luminose ed intense.

Su OnePlus Nord CE 2 la modalità Ritratto è stata migliorata con un rilevamento delle linee più preciso e, per offrire un maggiore controllo creativo sulla fotografia, abbiamo la possibilità di regolare il livello di profondità di campo che il software ci suggerisce al momento dello scatto. La modalità Ritratto è supportata sia dalla fotocamera posteriore da 64 MP che dalla fotocamera selfie da 16 MP.

La registrazione di video su OnePlus Nord CE 2 è stata perfezionata con una migliore illuminazione dello sfondo gestita dall'AI e con un'ottimizzazione del colore che migliora la qualità video durante le riprese in condizioni di scarsa illuminazione, in particolare in ambienti ostili con illuminazione non uniforme.

Questa funzionalità utilizza algoritmi di registrazione dedicati che garantiscono una migliore uniformità nelle riprese. Inoltre, con OnePlus Nord CE 2 possiamo registrare con entrambe le fotocamere - anteriore e posteriore - contemporaneamente grazie a Dual-View Video, avendo così accesso ad una serie di nuove opportunità creative.

Un design sottile e bellissimo

OnePlus Nord CE 2 sarà disponibile nelle colorazioni Gray Mirror e Bahama Blue: il primo ha una finitura a specchio dal carattere appariscente e luccicante, mentre il secondo è ha una finitura liscia e graduata che incanta con le transizioni di colore dal blu al giallo.

Con uno spessore di soli 7,8 mm, OnePlus Nord CE 2 è ancora più sottile del OnePlus Nord CE originale ed è lo smartphone più sottile prodotto da OnePlus dopo OnePlus 6T.

Il jack per cuffie da 3,5 mm torna anche su OnePlus Nord CE 2, dandoci la possibilità di collegare le nostre cuffie cablate e iniziare ad ascoltare senza difficoltà i nostri brani preferiti. Inoltre, OnePlus Nord CE 2 ha 2 slot per le schede SIM e uno slot per microSD, con cui possiamo espandere la memoria del dispositivo fino ad 1 TB.

Software firmato

In OnePlus Nord CE 2 viene preinstallata la versione più ottimizzata della OxygenOS 11, arricchita con una modalità scura migliorata, nuove funzionalità per l'utilizzo con una sola mano e altro ancora.

OxygenOS 12 sarà disponibile per il dispositivo nella seconda metà del 2022. In totale, OnePlus Nord CE 2 riceverà 2 anni di aggiornamenti della versione di Android e 3 anni di patch di sicurezza Android.