Infernax, la recensione di un action brutale in stile 8-bit

Ci sono diversi motivi che giustificano il diffuso ritorno allo stile 8-bit presso tante produzioni indie moderne, che convergono a volte su giochi particolarmente riusciti e in grado di dare perfettamente senso a questa ricerca degli stilemi classici, come vediamo in questa recensione di Infernax. I giochi dell'epoca NES e dintorni cominciavano ad espandere il medium in nuove direzioni, riuscendo a codificare alcuni elementi di gameplay in veri e propri generi che hanno poi posto le fondamenta per l'intero panorama, senza però scordare di essere essenzialmente giochi: tecnicamente ancora acerbi, stilisticamente primordiali ma dotati di un carisma imponente e spesso di un tasso di sfida inquietante.

Il lavoro di Berzerk Studios trasuda passione e rispetto per gli action game a 8-bit, tanto da risultare non tanto un'imitazione di maniera di certi stilemi del passato, quanto piuttosto un gioco nuovo proveniente direttamente dagli anni 80-90 videoludici e non è cosa da poco.

La scelta della grafica pixellosa, la difficoltà feroce e il gameplay in stile Castlevania 2 non servono qui solo a titillare le voglie nostalgiche dei giocatori "hardcore", ma sono strumenti ben affinati e utilizzati al meglio per costruire un action in 2D solido e coinvolgente, dotato di un livello di sfida notevole.

In questo senso, Infernax si pone in linea con pochi altri titoli simili: Shovel Knight e Cyber Shadow sono forse quelli più vicini, non per nulla provenienti entrambi da Yacht Club (ma da sviluppatori differenti), dunque giochi che sfruttano costrutti ben consolidati non come semplice cifra stilistica trendy, ma per proporre nuovo gameplay perfettamente in linea con quelle forme classiche, sanguigno e significativo.