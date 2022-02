Project Spartacus è quasi pronto e punterà sui giochi classici, ma non su quelli completi, per Grubb

Il giornalista di VentureBeat Jeff Grubb ha affermato che stando a quanto gli è stato vociferato Project Spartacus, il Game Pass di PlayStation, è quasi pronto per il lancio. Non solo, parte anche che punterà moltissimo sui titoli classici.

Naturalmente è giusto prendere il tutto con le molle, visto che stiamo parlando di indiscrezioni. Comunque sia ormai si parla con sempre maggiore insistenza di Project Spartacus e sono in molti a scommettere che Sony sta per preparare l'annuncio ufficiale.

Grubb: "Probabilmente si sta avvicinando il momento del lancio ed è probabile che qualcosa accada entro la fine del mese. Non voglio dire qualcosa di pubblico, ma di pietre miliari interne dello sviluppo del progetto"

Stando a Grubb, Spartacus avrà tre fasce di prezzo, con il più alto che sarà di 16 dollari al mese: "Attualmente si chiamano Essential, Extra e Premium. I prezzi potrebbero essere dei segnaposto, ma dovrebbero costare: 10$ al mese Essential, 13 dollari al mese Extra e 16 dollari al mese Premium."

Cosa otterranno i giocatori dalle diverse fasce? "Per il Premium da 16 dollari al mese... si otterranno dei giochi completi? Non proprio... sarà tipo EA Play. Si potranno provare i giochi completi. Non so se questo varrà per tutti i giochi in uscita, ma pare che sarà così. Inoltre si otterranno giochi classici e streaming. Nessuna delle altre fasce avrà il cloud streaming."

Grubb non sa bene cosa s'intenda per giochi classici, ma afferma che si tratta di una delle offerte maggiori della fascia Premium.

La fascia Extra dovrebbe invece comprendere un catalogo di circa 250-300 giochi scaricabili, quelli attualmente sul PlayStation Now: "Non ci sarà il cloud, ma si otterranno 300 giochi da scaricare." Immaginiamo che saranno compresi anche nella fascia Premium. Essential, infine, sarà come il "PlayStation Plus con i giochi mensili, identico a quello attuale."

Grubb conclude affermando di non conoscere il prezzo annuale delle varie fasce di Project Spartacus.