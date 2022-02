Elden Ring, su Twitch oltre 700.000 spettatori: è record per FromSoftware

Elden Ring ha fatto registrare su Twitch un picco di oltre 700.000 spettatori: si tratta di un record per le produzioni FromSoftware, che non erano mai riuscite a raggiungere riscontri simili.

Accolto con voti straordinari nelle recensioni internazionali, Elden Ring ha superato ampiamente i risultati totalizzati dai precedenti giochi del team di sviluppo giapponese sulla piattaforma streaming, che spesso e volentieri determina il successo di lungo termine di un titolo.

Nello specifico, il pur straordinario Sekiro: Shadows Die Twice (recensione) ha raggiunto su Twitch un picco pari a 279.037 spettatori, mentre prima ancora l'ormai classico Dark Souls 3 (recensione) ha raggiunto quota 275.893 spettatori.

Benji-Sales, da sempre appassionato di numeri e metriche, ha sottolineato questo successo come un passo molto importante anche sul fronte delle vendite di Elden Ring, vista la rilevanza di Twitch in tal senso e per molte produzioni in passato.

Interrogato sulle sue personali previsioni, Benji ha detto che probabilmente il nuovo action RPG sviluppato da FromSoftware riuscirà a piazzare oltre 10 milioni di copie prima della fine del 2022.