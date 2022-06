Pentiment sarà tradotto in italiano al lancio: la conferma di Obsidian

Pentiment è sicuramente una delle maggiori sorprese emerse nel corso dell'Xbox & Bethesda Showcase 2022 e in generale è uno dei giochi di maggiore interesse tra quelli in arrivo nel corso del 2022, dunque è con grande piacere che apprendiamo della presenza della traduzione in italiano già al lancio del gioco, con conferma ufficiale di Obsidian.

A dire il vero, già le caratteristiche presenti sulla pagina ufficiale del gioco segnalavano la presenza dell'italiano, ma fa comunque piacere ottenere conferma diretta da parte del team di sviluppo, che nelle ore scorse ha pubblicato un messaggio al riguardo, attraverso Twitter.



"Abbiamo visto che la cosa è stata chiesta molte volte, dunque rispondiamo: Pentiment sarà localizzato in tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese brasiliano e polacco al lancio. Altre lingue incluso il russo, il giapponese e il cinese semplificato arriveranno dopo il lancio".

Dunque l'italiano sarà presente fin da subito nella localizzazione, anche se probabilmente si tratta del testo a schermo, più che del doppiaggio. In ogni caso, trattandosi di un gioco che sembra molto impostato sul testo, la presenza della nostra lingua rappresenta sicuramente un grande vantaggio per la fruizione.

Dopo la presentazione con un trailer all'Xbox & Bethesda Showcase 2022, abbiamo approfondito un po' la conoscenza con il nuovo titolo di Obsidian e Josh Sawyer nel nostro speciale su Pentiment, in arrivo questo autunno su PC, Xbox Series X|S e Xbox One ovviamente all'interno di Xbox Game Pass.