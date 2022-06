Nuovo PlayStation Plus: vediamo lo spot ufficiale "Mr Malcolm" e scopriamone i segreti

Come abbiamo riferito, siamo al 23 giugno 2022 ed è disponibile da oggi il nuovo PlayStation Plus in Europa, occasione che è stata celebrata da Sony con la pubblicazione del nuovo spot pubblicitario intitolato "Mr Malcolm", dal taglio nettamente cinematografico.

La pubblicità in questione presenta un mondo criptico e intrigante, con numerosi riferimenti ai videogiochi visti su PlayStation: tutto parte in maniera piuttosto normale, come la testimonianza di una giornata di vita standard del Signor Malcolm, ma le cose cominciano a diventare molto strane una volta che l'anziano signore giunge a casa.

Dopo aver fatto una colazione al bar e acquistato una bistecca dal macellaio, Mr Malcolm arriva a casa e qui cominciano le bizzarrie: prima con una tuta spaziale nell'armadio, poi con strani pesci alieni presenti nell'acquario, ma l'apoteosi si trova nello scantinato, a cui il protagonista accede dopo aver premuto un tasto rappresentato dal logo di PlayStation Plus.

In questo ampio ambiente, il distinto signore ha collezionato una serie di cimeli di tante avventure vissute in passato e qui possiamo vedere la maggiore concentrazione di citazioni da vari videogiochi: si riconosce la falce di Bloodborne, una macchina di Horizon Forbidden West e vari altri riferimenti.

Oltre all'estetica notevole, guardare lo spot diventa allora anche interessante per cercare di scoprire tutti i riferimenti nascosti a vari videogiochi, con Sony che riferisce di aver inserito "più di una dozzina di easter egg", sfidandoci a trovarli tutti nel nuovo post sul blog ufficiale.

Come abbiamo riferito nelle ore scorse, il nuovo PlayStation Plus è disponibile da oggi in Italia, mentre Sony ha anche comunicato di essere al lavoro su giochi PS1 a 60 Hz anche in Europa.