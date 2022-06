Call of Duty Mobile: Season 6 "To the Skies" ha una data d'uscita, arrivano gli aerei

Activision annuncia il prossimo arrivo della Season 6, "To the Skies", per Call of Duty Mobile, con un aggiornamento importante che porta gli aerei nel gioco battle royale su piattaforme mobile, in arrivo il 30 giugno 2022.

Gli aerei da combattimento entreranno dunque per la prima volta nel Battle Royale di Call of Duty: Mobile con la Season 6: To The Skies, in uscita il 30 giugno alle ore 02:00 italiane. In Season 6: To The Skies, i giocatori avranno l'opportunità di guadagnare 50 nuovi livelli di ricompense del Battle Pass con una nuova offerta di contenuti gratuiti e premium, tra cui operatori come Sophia - Shadow e Wraith - Disruptor, nuove armi come il KSP 45, Weapon Blueprints, Calling Cards, Charms, COD Points e molto altro ancora che verrà lanciato nel corso della stagione.

Vediamo dunque le caratteristiche principali di Call of Duty: Mobile - Season 6: To The Skies in arrivo su Android e iOS:

Nuovo combattimento aereo Battle Royale - per la prima volta in assoluto, nel Battle Royale si potrà salire in cielo e combattere con altri piloti su aerei da combattimento Jackal utilizzando missili e armi gatling

Nuovo combattimento terra-aria - i nuovi jet non sono l'unico modo per combattere in Battle Royale; le nuove armi antiaeree posizionate in tutta la mappa forniscono supporto di artiglieria da terra per contrattaccare i piloti nei cieli

Nuova mappa: Favela - Favela, vista di recente in Call of Duty: Ghosts, è ambientata nei bassifondi di Rio De Janeiro. Si tratta di una mappa a più livelli, con edifici alti per il cecchinaggio, vicoli per gli scontri ravvicinati e un campo da calcio aperto che si presta a battaglie epiche

Nuovo evento a tema: JACKAL: Fueled Up - aiutate Alias dando al suo Jackal il carburante e i potenziamenti per raggiungere la massima velocità. Completate le attività giornaliere per ottenere gettoni di potenziamento e giocate a Battle Royale o in multiplayer per ottenere carburante. Più potenziamenti e carburante ci sono, più si può andare veloci

Previsti inoltre vari aggiornamenti e miglioramenti al gioco, oltre a nuove sfide stagionali, estrazioni fortunate e altro ancora che verranno rilasciati nello store al momento del lancio e nel corso della stagione.