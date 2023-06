Horizon Forbidden West: patch 1.26 disponibile, aumenta i salmoni e altro

Guerrilla Games ha pubblicato la patch 1.26 per Horizon Forbidden West, un aggiornamento principalmente correttivo che punta a migliorare vari aspetti del gioco toccando anche un argomento particolarmente sentito dalla community: la quantità di salmoni.

A quanto pare, l'ambito pesce non si trovava in grandi quantità nelle lande dell'Ovest proibito, nonostante risulti importante per alcune fasi del gioco, almeno per quanto riguarda quest secondarie ed elementi marginali rispetto alla storia principale.

A soccorso degli aspiranti pescatori arriva dunque la patch 1.26, che tra le altre cose "incrementa il tasso di comparsa dei salmoni nell'area del Forbidden West", si legge nelle note ufficiali della patch in questione da parte di Guerrilla, rendendo più semplice la pesca a tale animale.

Sembra che la questione sia già stata ben accolta da diversi utenti, come testimoniano anche vari thread su Reddit, dopo che vari di questi erano stati aperti proprio per chiedere informazioni sulla scarsità di salmonidi rilevati all'interno del gioco.

Oltre a questo, ovviamente, la patch 1.26 corregge anche molti altri aspetti del gioco, come visibile nelle suddette note ufficiali dell'aggiornamento. Il mese scorso, era stata rilasciata la patch 1.25, mentre in precedenza era arrivata l'espansione Horizon Forbidden West: Burning Shores.