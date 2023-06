Nintendo Direct di giugno 2023: seguitelo con noi in diretta oggi su Twitch!

Il Nintendo Direct di giugno 2023 è stato annunciato a sorpresa per oggi, 21 giugno 2023: seguitelo insieme a noi nella nostra diretta su Twitch a partire dalle ore 15:30, dove commenteremo e approfondiremo i vari annunci e le presentazioni che si svolgeranno durante l'evento.

L'appuntamento con la redazione e il Nintendo Direct è dunque sul canale Twitch di Multiplayer.it, poco prima dell'inizio vero e proprio dell'evento, che è fissato per le ore 16:00 di oggi.

Ci troveremo dunque online alle ore 15:30, in compagnia di Vincenzo e Lorenzo in redazione, per seguire insieme il nuovo e piuttosto inatteso evento di presentazione da parte di Nintendo.

Ovviamente non ci sono informazioni precise al riguardo, ma sappiamo che il tutto durerà 40 minuti dunque abbastanza per una presentazione di quelle belle ricche, considerando i ritmi standard dei Nintendo Direct, e che si concentrerà principalmente sui giochi in arrivo nel prossimo periodo su Nintendo Switch.

Nel frattempo, sono emersi anche dei possibili indizi sui contenuti dell'evento: si è parlato di un possibile nuovo Mario 2D e forse di un remake di un gioco per SNES, mentre sono tornati alla carica anche vari altri rumor su Donkey Kong e altre possibilità, oltre ovviamente a evergreen che riemergono sempre in questi casi, come Metroid Prime 4. Già nota invece la presenza di Pikmin 4, ma potrebbe non essere il solo grosso gioco Nintendo in arrivo nei prossimi mesi.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android.