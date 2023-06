Dune: il cosplay di una Bene Gesserit da roga_na_noge è pieno di fascino e mistero

Da Dune arriva questo splendido cosplay di una Bene Gesserit da parte di roga_na_noge, che recupera precisamente l'estetica del personaggio per come è stata codificata in particolare dal recente film di Denis Villeneuve.

In attesa dunque dell'arrivo di Dune 2, secondo film di quella che dovrebbe essere una nuova trilogia, vediamo dunque questa serie di foto che ritraggono la cosplayer in primo piano, agghindata con i pesanti gioielli a coprire il viso, come abbiamo visto nel recente film.

A giudicare dalla rappresentazione, il cosplay sembra proprio specificamente incentrato su Lady Jessica, la madre del protagonista Paul Atreides e concubina del Duca Leto Atreides, interpretata nel film da Rebecca Ferguson, ma nel suo post su Instagram la modella non menziona precisamente il personaggio in questione.

Si parla più genericamente di una "Bene Gesserit", ovvero un'appartenente all'ordine religioso ideato da Frank Herbert nei suoi romanzi, dotato anche di notevole influenza politica sui pianeti conosciuti, come sa chi conosce la storia.

