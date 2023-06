Sonic Frontiers: New Game+ ora disponibile con l'aggiornamento gratuito Birthday Bash

In occasione del 32° compleanno di Sonic The Hedgehog (il primo gioco è uscito il 23 giugno 1991), Sega ha pubblicato un aggiornamento gratuito di Sonic Frontiers per tutte le piattaforme, che tra le altre cose ha aggiunto il tanto atteso New Game+ e una serie di cosmetici da festa.

Le novità dell'update "Birthday Bash" sono state riassunte in un trailer, che potrete vedere nel player sottostante. La portata principale è rappresentata ovviamente dal New Game+, grazie al quale potrete ricominciare l'avventura caricando il salvataggio di una partita completa. Tuttavia al momento non è del tutto chiaro cosa sarà possibile importare.

Inoltre, sono state aggiunte nuove sfide, mosse, Koco collezionabili e un costume per festeggiare il compleanno di Sonic, con tanto di cappellino da festa, occhiali da sole e papillon.

Birthday Bash è il secondo dei tre aggiornamenti maggiori di Sonic Frontiers previsti per il 2023. A marzo è arrivo l'aggiornamento "Sights, Sounds and Speed Update" che ha introdotto una modalità fotografica, il jukebox e ulteriori sfide.

Il terzo aggiornamento, per il momento sprovvisto di un periodo di pubblicazione, includerà nuovi contenuti della storia e personaggi giocabili.