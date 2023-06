UFL: un video diario su matchmaking, server e metagame

Gli sviluppatori di Strikerz Inc. hanno pubblicato un nuovo video diario di UFL, il nuovo gioco di calcio free-to-play per PC e console che potrebbe rivaleggiare con EA Sports FC ed eFootball.

L'argomento di oggi è il lavoro svolto dal team del Backend, che include tutte le operazioni invisibili ma di grande importanza, visto che danno vita e sostengono la struttura delle funzioni online. Parliamo dunque di tutto ciò che riguarda anche il matchmaking, la stabilità delle connessione ai server e i modi in cui i giocatori possono interagire tra di loro.

Il lavoro del team del backend consiste anche nella raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati del server, inclusi quelli dei giocatori che vanno ovviamente trattati con i guanti, così come acquisti in-game, la personalizzazione dei club (kit, stadi e via dicendo). Il video inoltre si sofferma anche su quello che il team di Strikerz chiama metagame, che comprende lo sviluppo di strumenti interni, tecnologie e meccaniche.

UFL è un gioco di calcio tripla A free-to-play in sviluppo per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One con finestra di lancio ancora da determinare. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra anteprima dedicata al titolo di Strikerz Inc..