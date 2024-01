Kirby: nuovi giochi in arrivo? HAL Laboratory assume per vari progetti

Sembra che HAL Laboratory, storico team di Nintendo famoso soprattutto per la serie Kirby ma non solo, stia assumendo per una serie di nuovi progetti non ancora annunciati, ma che potrebbero celare giochi importanti per Nintendo Switch o anche la presunta nuova console.

Ricordiamo che il gioco più recente sviluppato dallo studio è stato l'ottimo Kirby e la Terra Perduta, che ha apportato diversi cambiamenti alla formula standard della serie trasformandola in una sorta di platform 3D ma con elementi più portati verso l'avventura, e nuove meccaniche di gameplay che sfruttano le trasformazioni del protagonista.

Qualcos'altro è però in arrivo da parte di HAL Laboratory, e potrebbe trattarsi proprio di un nuovo Kriby, considerando l'attività standard della squadra, magari addirittura per il presunto Nintendo Switch 2 visto che la nuova console è attesa da molto tra il 2024 e il 2025.