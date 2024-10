Si tratta, come probabilmente saprete, di Arsene Lupin - Once a Thief , pubblicato su PC, PlayStation, Xbox (versione da noi provata) e Nintendo Switch il 17 ottobre. Vediamo in questa nostra recensione come se la sono cavata gli autori.

La trama di Arsene Lupin – Once a Thief

Dovendo collocare Arsene Lupin - Once a Thief nella produzione di Blazing Griffin, non fatichiamo a considerarlo molto semplicemente il loro terzo prodotto a tema investigativo visto che, nei suoi fondamentali, non si allontana troppo da Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases e Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case.

La differenza più grande, da cui vogliamo partire, è la gestione della storia. Le avventure di Poirot erano divise in due atti: un tutorial che fa da premessa e poi il vero gioco. Arsene Lupin - Once a Thief preferisce invece spezzare il gioco in tre (o quattro, dipende da come li vogliamo contare) racconti, ispirati alle opere di Leblanc. Proprio questa grossa divisione in più storie è un elemento che ci ha lasciato più in dubbio.

Arsene Lupin - Once a Thief è anche un po' più breve dei due precedenti giochi (ce la farete in 6-7 ore, anche a seconda di quanto vi incastrerete nel superare certe sezioni): le singole storie sono quindi rapide. Di più: ogni racconto è vissuto da più punti di vista, ovvero Arsene Lupin e l'ispettore Ganimard (e in un caso Herlock Sholmes), quindi è spezzato in sotto-racconti. Il risultato è un gioco dal ritmo molto più alto, ma al tempo stesso caratterizzato da storielle molto rapide e di scarso impatto, soprattutto superata la prima che in minima parte riesce a intrigare senza però eccellere.

La nave è la prima ambientazione di Arsene Lupin - Once a Thief

In breve, non aspettatevi grandi risvolti dalla trama. Non ci sono veri misteri da svelare, ma piccoli eventi che si risolvono velocemente e che per forza di cose sono strutturalmente molto semplici. I personaggi stessi hanno poco da raccontarci e non sono altro se non macchiette senza segreti alle spalle o personalità stratificate. Solo l'ispettore Ganimard, nel suo mix di acutezza e ottusità, risulta un personaggio simpatico da controllare e da ingannare al tempo stesso.