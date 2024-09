Arsene Lupin – Once A Thief svela la data di uscita e mostra un trailer di gameplay

Arsene Lupin - Once a Thief , il gioco pubblicato da Microids e sviluppato da Blazing Griffin che è già autore di due episodi della serie Hercule Poirot - sarà disponibile dal 17 ottobre 2024 su PlayStation 5 e Nintendo Switch in edizione fisica e digitale, e su PC (Steam, Epic Game Store, GOG), PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X|S solo in digitale.

Il trailer di Arsene Lupin - Once A Thief

La descrizione ufficiale del gioco recita: "Arsene Lupin - Once A Thief offre un viaggio coinvolgente nel mondo dell'iconico ladro gentiluomo. Scoprite in questi racconti iconici tratti dall'opera di Maurice Leblanc come si è formata la leggenda. Arsène Lupin è un eroe iconico che ha affascinato generazioni di lettori e spettatori con le sue imprese intelligenti e audaci. Il suo carisma e la sua ingegnosità hanno ispirato numerosi adattamenti cinematografici e televisivi, permettendo alla sua leggenda di perdurare nel tempo. In Arsene Lupin - Once A Thief, avrete la possibilità di rivivere questi racconti classici e di esplorare le affascinanti origini di questo personaggio leggendario."

In Arsene Lupin - Once A Thief potremo esplorare vari ambienti, risolvere enigmi, sfruttare vari travestimenti mentre cerchiamo di aggirare la legge e ottenere il nostro bottino. Inoltre, potremo vestire anche i panni di Ganimard, l'ispettore che dà la caccia a Lupin. Dovremo cercare prove, interrogare sospettati, comprendere come si sono svolti i fatti e catturare il leggendario avversario.

