Monitor PC in ripresa nel secondo trimestre 2024 e il merito non è solo dei costi più bassi

Il mercato globale dei monitor per PC ha mostrato segnali di ripresa nel secondo trimestre del 2024, registrando una crescita del 5,9% nelle spedizioni di unità rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo dato positivo, il terzo consecutivo, indica un'inversione di tendenza dopo il calo registrato nel 2022 e 2023, secondo l'International Data Corporation (IDC).

Diversi fattori hanno contribuito a questa performance migliore del previsto. Il rifornimento delle scorte, soprattutto nel settore consumer, ha giocato un ruolo importante. Inoltre, l'adeguamento ai crescenti costi dei componenti e il lancio di nuovi modelli con frequenze di aggiornamento più elevate hanno stimolato la domanda. Infine, l'espansione del mercato consumer e gaming ha fornito un ulteriore impulso alla crescita.

A sinistra, le 5 compagnie di monitor per PC al top nel secondo trimestre 2024; a destra, le previsioni di crescita anno su anno fino al 2028

Le prospettive per il futuro rimangono positive. Con la stabilizzazione dei costi dei componenti e la migrazione verso Windows 11, si prevede una crescita superiore al 2% sia per il 2024 sia per il 2025. L'innovazione tecnologica continua, con l'introduzione di monitor ultra-wide e modelli con schermi più grandi, contribuirà ulteriormente a questa tendenza.

Tuttavia, il mercato non è privo di sfide. Il settore commerciale ha registrato una performance deludente nel secondo trimestre, portando a una revisione al ribasso delle previsioni di crescita. Fattori come la riduzione della spesa per dispositivi commerciali e l'adozione di nuove modalità di lavoro, come l'hot-desking, stanno influenzando negativamente questo segmento.

Nonostante le sfide, il mercato dei monitor PC sembra essere sulla strada della ripresa. La domanda consumer, il gaming e l'aggiornamento tecnologico rappresentano i principali motori di crescita. Le aziende dovranno adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato e continuare a innovare per rimanere competitive.

E voi avete in programma di cambiare monitor nel breve periodo? Allora potreste dare un'occhiata alla recensione del monitor da gaming OLED con risoluzione 4K e 240Hz di refresh GIGABYTE AORUS FO32U2P.