L'ultimo aggiornamento di PS5 pare abbia causato problemi e bug a diversi giochi, correzioni in arrivo da Sony

Non solo Final Fantasy 16

Tuttavia, sembra che il gioco Square Enix non sia l'unico ad aver subito delle conseguenze nefaste dalla pubblicazione dell'update di settembre per PS5.

Uno dei glitch grafici rilevati in Final Fantasy 16

Secondo quanto segnalato da vari utenti online, diversi inconvenienti sono emersi per una notevole quantità di titoli su PS5, anche se i casi differiscono tra loro e l'estensione effettiva di questi fenomeni non è ancora chiara.

Come raccolto dal sito riportato nella fonte, questa è una lista dei giochi per cui sono stati segnalati problemi in seguito all'update di PS5, in attesa di ulteriori chiarimenti:

Final Fantasy XVI

Death Stranding Director's Cut

Dragon Age: Inquisition

No Man's Sky

Star Wars: Outlaws

Gran Turismo 7

Metro: Last Light

Star Wars Jedi: Survivor

Horizon Forbidden West

Rocket League

Red Dead Redemption 2

Diablo 4

Elden Ring

In ogni caso, in base a quanto riferito da Square Enix, sembra che Sony sia già al corrente della situazione e stia elaborando delle correzioni, che potrebbero arrivare attraverso una ulteriore patch per il software di sistema, in attesa di ulteriori informazioni al riguardo.