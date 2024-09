Final Fantasy 16 ora presenta bug grafici e crash, pare a causa dell'ultimo aggiornamento di PS5

Nel sub-Reddit di Final Fantasy 16 è stato creato anche un PSA per tutti gli utenti che hanno riscontrato problemi simili, dove viene consigliato di contattare il servizi clienti di PS5 e Square Enix, indicando con precisione la natura del problema e la versione del firmware installato nella console. Alcuni utenti affermano di aver risolto i problemi semplicemente cancellando e reinstallando il gioco su PS5 , per quanto non sembrerebbe una soluzione dal successo assicurato.

Pare che l'ultimo aggiornamento di sistema di PS5 , la versione 24.06-10.00.00, abbia in qualche modo impattato negativamente su Final Fantasy 16 , con un discreto numero di utenti che afferma che il gioco presenta bug, artefatti visivi e crash dell'applicazione dopo l'installazione dell'update, con un esempio abbastanza eclatante nell'immagine qui sotto. C'è anche chi al momento non riesce neppure ad avviare il gioco, ricevendo un messaggio di errore.

Presto una patch correttiva?

Per il momento non sono arrivate segnalazioni simili per altri giochi, ma non è escluso che l'aggiornamento 24.06-10.00.00 di PS5 possa aver impattato negativamente anche altri giochi, con la speranza che Sony o Square Enix pubblichi al più presto una patch per risolvere i problemi in questione.

Come riportato in precedenza, tra le novità dell'update troviamo un Hub di benvenuto nella console, la condivisione party, profili audio personalizzati e varie altre caratteristiche mirate per migliorare l'esperienza dell'utente su PS5. L'aggiornamento ha ricevuto anche delle critiche, in quanto introduce la funzione per la ricarica adattiva dei controller DualSense, ma solo per i modelli Slim della console lanciati lo scorso novembre, escludendo dall'equazione quindi tutti i possessori di una versione "Fat".