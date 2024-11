ChatGPT ora cerca le informazioni in rete in tempo reale con Search

Il motore di ricerca AI di OpenAI debutta per gli utenti ChatGPT Plus e Teams, con risposte discorsive e collegamenti diretti alle fonti

OpenAI ha lanciato ufficialmente ChatGPT Search, un innovativo motore di ricerca integrato direttamente in ChatGPT, che mira a rivoluzionare il modo in cui gli utenti trovano informazioni sul web. Disponibile per gli abbonati ai piani Plus e Teams, oltre che per gli utenti che si erano registrati nella lista d'attesa, ChatGPT Search si distingue per le risposte fluide e complete, arricchite con collegamenti alle fonti per un accesso rapido e dettagliato.

Come funziona? Non è necessario navigare su un sito specifico per usare ChatGPT Search, poiché è già integrato in chatgpt.com e nelle app desktop e mobile di OpenAI. Iniziare una ricerca è molto intuitivo: basta cliccare sull'icona del globo nel campo di inserimento oppure digitare "/" seguito da "Cerca" nel menu. Inoltre, ChatGPT Search può interpretare automaticamente quando una richiesta riguarda il web: ad esempio, scrivendo "Cerca ristoranti a Roma", l'algoritmo riconosce l'intenzione e avvia una ricerca online. Il chatbot di OpenAI, ChatGPT. Per garantire risposte attuali e verificate, OpenAI ha collaborato con testate giornalistiche di rilievo e agenzie di stampa internazionali. Tra i partner figurano Associated Press, Reuters, Financial Times, Axel Springer, Time, e molti altri. Questo consente a ChatGPT Search di fornire risposte puntuali su argomenti di interesse, con la possibilità di verificare le fonti citate. OpenAI continua a estendere il suo network di partnership, offrendo un'opportunità alle testate interessate a comparire come fonti in ChatGPT Search.