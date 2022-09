Return to Monkey Island, video gameplay svela un colpo di scena dal primo capitolo

Continuano ad arrivare le pillole di Return to Monkey Island, con l'uscita ormai alle porte: in questo caso gli autori Ron Gilbert e Dave Grossman hanno pubblicato su Twitter un breve video gameplay di circa un minuto, che mostra un dialogo all'interno di un luogo celebre di Melee Island, con tanto di colpo di scena collegato al primo capitolo.

All'interno dell'iniziativa che prevede un breve frammento di gioco mostrato ogni settimana, in questo caso vediamo Guybrush Threepwood che dialoga con un terzetto di temibili pirati che si trovano sulla strada principale di Melee Island, corrispondente a uno dei primi incontri che si potevano fare all'epoca del primo capitolo della serie.



Solo che in questo caso, nell'angolo con vista sulla torre dell'orologio, troviamo quelli che un tempo erano i Capi Pirati, ora senza più tale titolo. I tre ricordano il primo incontro con Guybrush, ma fanno presente al protagonista che c'è anche un piccolo cavillo emerso in tutto questo tempo, che di fatto impedirebbe a Guybrush di essere considerato ufficialmente un pirata vero e proprio.

Il tutto si riferisce alle Tre Prove che il protagonista ha dovuto affrontare proprio all'inizio di Secret of Monkey Island, facendo presente come vi sia un problema nell'esecuzione di queste da parte di Guybrush: di fatto, il protagonista non ha mostrato ai Capi Pirati i risultati di tutte e tre le prove, cosa che tecnicamente non dimostra il fatto di averle effettivamente superate.

Questi e altri colpi di scena arriveranno nel corso di Return to Monkey Island, la cui uscita è fissata per il 19 settembre 2022. Si tratta di un ritorno davvero storico, tanto che il titolo è risultato anche il gioco più atteso di settembre da parte di redazione e lettori di Multiplayer.it, in attesa di poterlo toccare con mano.