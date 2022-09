God of War Ragnarok potrebbe essere allo State of Play, dice Tom Henderson

God of War Ragnarok potrebbe essere presente allo State of Play di stanotte: il noto leaker Tom Henderson sostiene che questa possibilità esiste, sulla base di alcuni riferimenti, ufficiali o meno, fatti dagli sviluppatori del gioco.

E così, mentre The Snitch dice di tenere basse le aspettative nei confronti dell'evento Sony, Henderson in qualche modo cerca di alimentare l'entusiasmo. Del resto la casa giapponese ha parlato di uno State of Play con dieci giochi: un piccolo spazio per Ragnarok potrebbe spuntare fuori.

"Sembra che God of War Ragnarok possa comparire allo State of Play, in base ad alcune dichiarazioni degli sviluppatori e ad alcuni retweet e interessi manifestati", ha scritto Tom Henderson. "Tuttavia, con uno show di soli 20 minuti ci si chiede quanto del gioco possa essere mostrato. Il tempo è poco per dieci titoli."

Annunciato ufficialmente da Sony, il nuovo State of Play verrà trasmesso stanotte e potrete seguirlo in diretta insieme a noi, con una live che avrà inizio alle 23.00.