Return to Monkey Island è il gioco più atteso di settembre 2022

Considerando l'enorme quantità di posticipi e uscite strategiche, il grosso della produzione dovrebbe trovare attuazione definitiva solo nel 2023, ma questo non significa che i prossimi mesi siano destinati a essere scarichi: proprio la lineup di questo settembre 2022 dovrebbe essere indicativa di un ritmo decisamente sostenuto per le uscite anche a breve termine, dunque vediamo come Return to Monkey Island è stato votato il gioco più atteso di settembre 2022 .

Nel frattempo, abbiamo oltrepassato anche la Gamescom 2022, che ha portato con sé un sacco di novità anche se poche totalmente inedite, ma tanto è bastato per farci rientrare subito nel clima delle fasi più concitate del mercato videoludico, in vista di questo autunno.

Siamo ormai vicini alla fine dell'estate, ma questo significa anche il ritorno al periodo più vivace del mercato videoludico, come dimostra questo ricco settembre 2022, che comprende diversi giochi interessanti tra i quali scegliere il gioco più atteso del mese. Purtroppo per tutti gli altri, si tratta anche del mese di uscita di Return to Monkey Island , che segna il ritorno di un vero e proprio mito sulle scene, riapparso grazie a una sorta di miracolo che molti credevano non fosse nemmeno più possibile, dunque c'è stato ben poco da lottare sulla questione, con il gioco di Ron Gilbert che ha conquistato facilmente il titolo di gioco più atteso di settembre. Per il resto, comunque, c'è veramente poco di cui lamentarsi: il prossimo mese si presenta decisamente prodigo di esperienze di vario tipo, che vanno dai seguiti illustri a qualche remake di grosso calibro, ma soprattutto un sacco di giochi completamente nuovi.

In terza posizione tra i giochi più attesi, troviamo un pari merito fra Grounded e Splatoon 3 : il primo è la versione definitiva dell'ottimo survival in stile teen adventure movie degli anni '80 da parte di Obsidian, mentre il secondo ha bisogno di ben poche presentazioni, vista la fama raggiunta dalla serie.

Difficile non vederlo un po' come una sorta di seguito spirituale del celebre Final Fantasy Tactics : oltre alla struttura assimilabile al classico, anche l'ambientazione fantasy medievale di gusto nipponico e le tematiche epiche sembrano davvero ricordarlo sotto diversi aspetti, ma emerge anche una notevole identità originale da questo interessante progetto.

Il secondo classificato, nella classifica interna alla redazione dei giochi più attesi di settembre 2022, è risultato essere The DioField Chronicle , il nuovo RPG strategico sviluppato in collaborazione da Lancarse e Square Enix.

Non c'è assolutamente dubbio su quale sia il gioco più atteso di settembre da parte della redazione di Multiplayer.it : dalla votazione interna, Return to Monkey Island è risultato primo con un vantaggio schiacciante su tutti gli altri. Non poteva essere altrimenti, d'altra parte: stiamo parlando non solo del nuovo capitolo di una serie che ha fatto la storia dei videogiochi, ma anche di un nuovo gioco sviluppato dal principale autore dei due primi capitoli, ovvero Ron Gilbert. Questo rende Return to Monkey Island il vero seguito dei due grandi classici e non vediamo davvero l'ora di tornare nelle sue atmosfere, nonostante lo stile grafico scelto possa risultare controverso. D'altra parte, che Gilbert sia ancora perfettamente in forma l'ha dimostrato ampiamente anche con l'ottimo Thimbleweed Park , dunque ci aspettiamo davvero grandi cose da questo seguito atteso per anni e anni.

Il più atteso dai lettori

The Last of Us Parte I, una scena del gioco

Anche il sondaggio diffuso ai lettori di Multiplayer.it appare decisamente chiaro: Return to Monkey Island è di gran lunga il gioco più atteso di settembre 2022 per la community, con la nuova avventura grafica punta e clicca che evidentemente risulta essere la più desiderata anche da un pubblico più variegato e non necessariamente da parte di "vecchi" giocatori come i membri della redazione. D'altra parte, si tratta di un ritorno dal valore storico e l'importanza dell'evento viene facilmente compresa da chiunque sia anche leggermente immerso in questo hobby.

Diverso è invece il resto del podio in base ai risultati del sondaggio in questione: al secondo posto troviamo The Last of Us Parte 1, che invece praticamente non compare nella classifica redazionale, probabilmente perché sia l'originale che l'edizione rimasterizzata sono state già giocate ampiamente da buona parte dei suoi membri, ma evidentemente tra i lettori sono in molti a voler lanciarsi nella versione riveduta e corretta dell'action di Naughty Dog.

A dirla tutta, come percentuale di voti raccolti al secondo posto si troverebbe la solita scelta "nessuno" che spesso risulta tra le più gettonate in questo tipo di sondaggi, ma qui ci limitiamo a considerare le posizioni dei giochi valutati in positivo.

Splatoon 3, uno screenshot

Al terzo posto dei giochi più attesi, troviamo anche in questo caso Splatoon 3 ed è curioso vedere come qui sia separato di un solo punto percentuale da Grounded, che arriva dunque quarto appena fuori dal podio. Dunque si tratta di una situazione simile a quella vista nella votazione redazione, dove i due giochi in questione sono arrivati a parimerito. A seguire, pochi altri giochi emergono in maniera particolare, ma tra questi possiamo rilevare FIFA 23, Valkyrie Elysium, Steelrising e altri.