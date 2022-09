Chants of Sennaar: un puzzle game tra enigmi e linguistica

Chants of Sennaar prova a rispondere a questa domanda, catapultando il giocatore in una misteriosa terra in cui nessuno parla la sua lingua, e la sua comprensione passa attraverso la soluzione dei numerosi enigmi. Il puzzle game sviluppato da Rundisc e prodotto da Focus Entertainment arriverà nel 2023 su PC e Nintendo Switch e, secondo noi, dovreste veramente tenerlo d'occhio.

Per alcuni di noi, le lingue sono un vero e proprio enigma. Immagini e simboli che nascondono un significato, palese solo a chi chiaramente lo conosce. Fortunatamente al giorno d'oggi, chi vuole approcciarsi allo studio di una nuova lingua ha a disposizione numerosi strumenti didattici, ma come sarebbe studiare una lingua sconosciuta solo attraverso l'intuizione?

Torre di Babele

La Torre di Babele è un luogo misterioso e suggestivo

Rispetto a tante altre demo provate durante la fiera tedesca, che venivano accompagnate da ricche presentazioni di sviluppatori e publisher, quando ci siamo seduti alla postazione di Chants of Sennaar, l'unica domanda che ci hanno fatto è stata "Conosci il mito della Torre di Babele?". Non volendo dare nulla per scontato, piccola parentesi per spiegare l'ambientazione del gioco.

La Torre di Babele, nota anche come Babilonia, è la mitica costruzione di cui narra la Bibbia nei versetti della Genesi: costruita in Mesopotamia, in alcuni scritti antichi si fa riferimento a Babele con il nome arcaico di Sennaar, da cui prende il nome il titolo di Rundisc, mentre la Torre è visibile nel logo. La Genesi racconta la storia di questa immensa città sviluppata in altezza, in un momento della storia dell'uomo in cui tutti parlavano la stessa lingua. Il piano degli uomini era quello di avvicinarsi fisicamente quanto più possibile a Dio, portando la costruzione della Torre sempre più in altro. Dio, al contrario, desiderava che gli uomini si dividessero e popolassero la Terra. Per questo il Signore, decise di bloccare la costruzione della Torre sottraendo l'unico vero strumento di unione che l'umanità possedeva: la lingua. Nacquero così svariati idiomi e le genti smisero di parlarsi, abbandonando la costruzione della Torre.

Gli studiosi riconducono il nome "Babele" alla parola ebraica "bālal", che significa "confondere", in questo caso le lingue parlate.

In Chats of Sennaar, l'obiettivo del giocatore è quello di ricostruire la lingua perduta e permette nuovamente ai cittadini della Torre di comunicare tra di loro, così divisi da aver persino dimenticato il passato di Babilonia. Il mondo di gioco è incredibilmente evocativo, merito delle scelte artistiche fatte dal team di sviluppo. La visuale isometrica e la scelta di utilizzare linee nette e pulite per delineare lo scenario, creano geometrie ipnotiche, che si fondono con gli arabeschi che decorano la città di Babilonia.

La palette cromatica, contraddistinta da colori caldi e saturi, richiama istintivamente alla mente Journey e i colori del suo deserto, contrapposti in modo equilibrato al colore tenue dell'acqua delle fontane e del cielo. Visivamente Chats of Sennaar è bellissimo e gli scenari sono minuziosamente rifiniti; talvolta la prospettiva o le ombre potrebbero nascondere qualche piccolo dettaglio utile alla risoluzione dei puzzle, ma starà al giocatore esplorare in modo accurato l'intorno al fine di risolvere gli enigmi.