JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R, ecco il trailer di lancio

Bandai Namco ha pubblicato il trailer di lancio di JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R, che potrete visualizzare nel player in testa alla notizia. Da oggi dunque il picchiaduro è disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC sia in formato fisico che digitale.

Il filmato è fondamentalmente uno stiloso showcase dei personaggi più iconici del ricco cast del picchiaduro composto da ben 50 lottatori: non mancano ovviamente tutti i "JoJo", inclusi Jotaro Kujo, Giorno Giovanna e Jolyne Kujo, qui presentati con le loro iconiche pose e stand.

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R è un picchiaduro basato sull'anime e lo stile accattivante della celebre opera di Hirohiko Araki. Oltre a un gran numero di personaggi iconici, il gioco propone speciali cut-scene dedicate agli Stand e include l'apprezzato doppiaggio originale in lingua giapponese. Al lancio, includerà 6 modalità di gioco:

- Nella modalità All-Star Battle, è possibile completare scontri con diversi setup, inclusi classici scontri o battaglie "What-if" tra diversi personaggi. Arcade - Sfida nemici controllati dalla CPU in otto scontri consecutivi nella Challenge Battle o combatti fino alla fine della tua salute nelle Endless Battle.

- Sfida nemici controllati dalla CPU in otto scontri consecutivi nella Challenge Battle o combatti fino alla fine della tua salute nelle Endless Battle. Versus - Combatti i tuoi amici o la CPU in Singolo, Team (3v3) o contro 8 sfidanti nei Tornei.

- Combatti i tuoi amici o la CPU in Singolo, Team (3v3) o contro 8 sfidanti nei Tornei. Online - Per partite online contro amici o nemici di tutto il mondo.

- Per partite online contro amici o nemici di tutto il mondo. Practice - Allena le tue abilità.

- Allena le tue abilità. Customize - Usa le medaglie guadagnate nel gioco per modificare le pose per le vittorie o per deridere i tuoi avversari.

Se volete farvi un'idea su JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R prima di procedere eventualmente l'acquisto, segnaliamo che da oggi inoltre è disponibile una demo sugli store digitali di tutte le piattaforme, nella quale i giocatori possono cimentarsi nelle modalità Allenamento e Versus utilizzando Joseph Joestar, Jotaro Kujo, Jolyne Cujoh, Dio e Yoshikage Kira.