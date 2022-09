Call of Duty: Modern Warfare 2, il trailer del multiplayer è davvero spettacolare

Call of Duty: Modern Warfare 2 è stato mostrato con il primo trailer dedicato al comparto multiplayer del gioco durante l'evento Call of Duty Next, e sembra che l'oline del nuovo episodio sia davvero, davvero spettacolare.

Conoscete già le date della beta di Call of Duty: Modern Warfare 2, che consentiranno di provare in anteprima proprio l'esperienza PvP del gioco e testare dunque le tante novità che ritroviamo nel video reveal.

Dalla possibilità di piazzare esplosivi sul soffitto, per far saltare chi calpesta il pavimento al piano di sopra, alle telecamere per rilevare il movimento degli avversari, passando per le nuove uccisioni possibili da un appiglio e la modalità con visuale in terza persona, sembra davvero che ci siano tanti elementi inediti.

Dopodiché si sono visti tantissimi veicoli, dai fuoristrada agli elicotteri, e potenti droni in grado di abbatterli: una festa di esplosioni e scontri a fuoco che appare davvero frenetica e divertente, come preannunciato dagli sviluppatori nel corso dell'evento.

Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà disponibile nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One a partire dal 28 ottobre.