Saturnalia: data d'uscita ufficiale annunciata con un nuovo trailer

Lo studio di sviluppo italiano Santa Ragione ha annunciato con un trailer che finalmente l'avventura horror Saturnalia ha una data d'uscita ufficiale: il 27 ottobre 2022. Ci potremo giocare su PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X e S e Nintendo Switch. La versione PC sarà disponibile su Epic Games Store.

Il trailer mostra alcune sequenze di gameplay di questo peculiarissimo titolo, dallo stile visivo incredibilmente marcato, che lo rende particolarmente interessante. Leggiamone anche la descrizione ufficiale:

Un'avventura horror roguelite in terza persona con più personaggi.

Un gioco ispirato e fortemente influenzato dal folclore della Sardegna, una regione italiana dalla cultura e dalle tradizioni uniche, in cui potrai vestire i panni di quattro personaggi e scoprire le loro storie che si intrecciano profondamente e che li legano alle misteriose tradizioni di un antico villaggio.

Il villaggio è composto da un dedalo di viuzze tutte diverse tra loro e il tuo compito sarà esplorare e risolvere i misteri del gioco praticamente senza guida.

La tua arma? Una scatola di fiammiferi...

Dopo la morte potrai osservare il villaggio acquisire una nuova forma. Risolvi enigmi, apri varchi verso nuove aree utilizzando gli strumenti e gli oggetti che trovi lungo il percorso e sblocca i vari tasselli della trama con personaggi diversi, ognuno in grado di adattarsi a un determinato aspetto dell'esplorazione e dell'indagine. Con un numero limitato di fiammiferi per contrastare l'avanzare dell'oscurità, riuscirai a trovare la strada giusta attraverso la nebbia e a scoprire la verità? Oppure verrai divorato dai segreti gelosamente custoditi da questo misterioso villaggio?

Vediamo ora quali sono le caratteristiche principali del gioco:

La struttura del villaggio cambia ogni volta che tutti i tuoi personaggi muoiono

Scopri le abilità speciali dei tuoi personaggi e utilizza gli strumenti e gli oggetti per aprire utili scorciatoie

Continua a far avanzare la trama e la serie di enigmi partita dopo partita (roguelite)

Fai buon uso della tua scorta di fiammiferi, che ti aiuteranno nella tua esplorazione e nella ricerca delle soluzioni degli enigmi

Avanzamento del gioco non lineare, con una storia dinamica e mutevole

Scopri i segreti del rituale alla base del gioco e utilizza tutto ciò che trovi per tentare di interromperlo

Enigmi profondamente integrati con l'ambiente e la trama del gioco (non astratti)

Grafica e animazioni ispirati dalle tecniche cinematografiche di fermo immagine e di rotoscoping