FIFA 23: le valutazioni dei migliori giocatori a cinque stelle

A poche settimane dal lancio di FIFA 23, EA Sports ha svelato i migliori giocatori a cinque stelle del gioco e i loro rating. Parliamo dunque dei calciatori più bravi a ingannare e seminare i difensori avversari con prodezze tecniche come finte, elastici e così via. Di seguito l'elenco.

Mbappé - Paris Saint-Germain - ST - 91

Cristiano Ronaldo - Manchester United - ST - 90

Neymar Jr - Paris Saint-Germain - LW - 89

Vinícius Jr - Real Madrid - LW - 86

Nkunku - RB Leipzig SS - 86

Coman - Bayern München - LM - 86

Thiago - Liverpool - CM - 86

Mahrez - Manchester City - RW - 86

Depay - FC Barcelona - SS - 85

Pogba - Juventus - CM - 85

Sancho - Manchester United - LW - 84

João Félix - Atlético de Madrid - SS - 84

Ødegaard, Martin - Arsenal - CAM - 84

Di María - Juventus - RW - 84

Dembélé - FC Barcelona RW 83

Ziyech - Chelsea - RW - 83

Roberto Firmino - Liverpool - SS - 83

Cuadrado - Juventus - RB - 83

Antony - Manchester United - RW - 82

Lucas Paquetá - West Ham United - CAM - 82

Zaha - Crystal Palace - LW - 82

Coutinho - Aston Villa - CAM - 82

Ibrahimović - Milan - ST - 82

Rashford - Manchester United - LW - 81

Saint-Maximin - Newcastle United - LM - 81

Corona - Sevilla FC - RW - 81

David Neres - Benfica - RW - 79

Karlsson - AZ - LW - 78

Igor Coronado - Al Ittihad - CAM - 77

Ribéry - Salernitana - SS - 77

Jota - Celtic - LW - 76

Matheus Pereira - Al Hilal - CAM - 76

Moreno - Atlanta United FC - CAM - 76

Acosta - FC Cincinnati - CAM - 76

Shaqiri - Chicago Fire FC - CAM - 76

Silas - VfB Stuttgart - RM - 75

Harit - Olympiqque de Marseille - LM - 75

Kyereh - SC Freiburg - CAM - 75

Maxim - Gaziantep FK - CAM - 75

Cesinha - Daegu FC - LW - 75

Cherki - Olympique Lyonnais - LW - 73

Talles Magno - New York City FC - LM - 71

Hernâni - Rio Ave - RM - 71

Barrow - Jeonbuk Hyundai Motors - LM - 70

Rojas - Delfín SC - RM - 68

Sahraoui - Vålerenga Fotball - LW - 67

McGeady - Hibernian - LM - 67

Bahamboula - Livingston - RW - 63

FIFA 23, ecco i migliori calciatori a cinque stelle

In questi giorni EA Sports sta svelando le valutazioni dei calciatori di FIFA 23 con elenchi tematici. In precedenza abbiamo visto i rating dei migliori giocatori in assoluto, nonché i più abili de LaLiga spagnola, Premier League e Bundesliga.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che FIFA 23 sarà disponibile dal 30 settembre 2022 per PS5, Xbox Series X|S, Google Stadia, PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Ecco tutte le informazioni sulle edizioni, cross-play, squadre e stadi del nuovo gioco di EA Sports.