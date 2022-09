FIFA 23: i rating dei migliori giocatori della Liga spagnola e Premier League

Mancano ancora poche settimane al lancio di FIFA 23 e come da tradizione EA Sports ha iniziato a svelare i rating di Ultimate Team dei migliori calciatori dei vari campionati di calcio maggiori. In particolare in queste ore sono stati presentati i migliori 23 di Premier League e Liga Spagnola, che includono tra gli altri Benzema, Cristiano Ronaldo, Lewandowksi e Kevi De Bruyne.

Di seguito i rating dei migliori calciatori della LaLiga Santander di FIFA 23, dal più alto al più basso:

Benzema - Real Madrid - ST - 91 Lewandowski - Barcelona - ST - 91 Courtois - Real Madrid - GK - 90 Oblak - Atletico Madrid - GK - 89 Kroos - Real Madrid - CM - 88 Modric - Real Madrid - CM - 88 Ter Stegen - Barcelona - GK - 88 Rudiger - Real Madrid - CB - 87 De Jong - Barcelona - CM - 87 Parejo - Villarreal - CF - 86 Vinicius Jr. - Real Madrid - LW - 86 Alaba - Real Madrid - CB - 86 Moreno - Villarreal - CF - 85 Iago Aspas - Celta de Vigo - ST - 85 Pedri - Barcelona - CM - 85 Depay - Barcelona - CF - 85 Jordi Alba - Barcelona - LB - 85 Fekir - Real Betis Balompié - CAM - 85 Busquets - Barcelona - CDM - 85 Carrasco - Atletico de Madrid - LM - 85 Acuna - Sevilla FC - LB - 85 Joao Felix - Atletico de Madrid - CF - 84 Kounde - Barcelona - CB - 84

Invece il prossimo elenco è dedicato ai migliori calciatori della Premier League e i loro rating in FIFA 23:

De Bruyne - Manchester City - CM - 91 Salah - Liverpool - RW - 90 van Dijk - Liverpool - CB - 90 Cristiano Ronaldo - Manchester United - ST - 90 Heung-Min Son - Tottenham Hotspur - LW - 89 Casemiro - Manchester United - CDM - 89 Becker - Liverpool - GK - 89 Kane - Tottenham Hotspur - ST - 89 Ederson -Manchester City - GK - 89 Kante - Chelsea - CDM - 89 Haaland - Manchester City - ST - 88 Cancelo - Manchester City - LB - 88 Dias - Manchester City - CB - 88 Silva - Manchester City - CAM - 88 Fabinho - Liverpool - CDM - 87 Rodri - Manchester City - CDM - 87 Robertson - Liverpool - LB - 87 Koulibaly - Chelsea - CB - 87 Alexander-Arnold - Liverpool - RB - 87 Lloris - Tottenham Hotspur - GK - 87 de Gea - Manchester United - GK - 87 Mendy - Chelsea - GK - 86 Laporte - Manchester City - CB - 86

FIFA 23 sarà disponibile a partire dal 30 settembre 2022 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Google Stadia e Nintendo Switch. Ecco tutte le informazioni sulle edizioni, cross-play, squadre e stadi del nuovo gioco di EA Sports.