Wanted: Dead: il trailer del TGS 2022 mostra il gameplay di questo furioso action

In occasione del TGS 2022, Soleil ha pubblicato un nuovo trailer dell'action Wanted: Dead, in sviluppo per PC, console PlayStation e console Xbox, la cui uscita è prevista per il 14 febbraio 2023 (sì, il giorno di San Valentino).

Come saprete, si tratta del nuovo gioco da alcuni ex-Team Ninja. In particolare citiamo il director Hiroaki Matsui (director della serie Ninja Gaiden), il producer Yoshifuru Okamoto (producer di Ninja Gaiden II e Devil's Third), il lead designer Natsuki Tsurugai e il compositore Dasha Rush.

Nel filmato possiamo vedere la protagonsita entrare dentro un appartamento fatiscente, quindi affrontare diversi nemici in vari ambienti, armata di armi da fuoco e di katana. In effetti l'azione ricorda molto la serie classica di Koei Tecmo. Visibili anche alcuni minigiochi dedicati alla cucina, che pare avrà un ruolo importante nell'esperienza.

In Wanted: Dead i giocatori interpretato Hannah Stone, il capo della divisione Zombie Squad, che opera in una Hong Kong piena di pericoli. Il suo è un team d'élite che arriva lì dove la polizia non può arrivare... di solito distruggendo tutto.