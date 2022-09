Xbox: l'app per PC si aggiorna per integrare HowLongToBeat

Con l'aggiornamento di settembre 2022, l'app Xbox per PC è stata arricchita di un'integrazione che immaginiamo farà felici molti: HowLongToBeat. sì, ora le schede dei giochi riportano i dati sulla durata dei giochi raccolti dal noto sito.

Come esempio Microsoft ha pubblicato un'immagine della scheda di Death Stranding, disponibile sul Microsoft Store e sul PC Game Pass, in cui possiamo leggere che in media ci vogliono circa 40 ore per finire la storia principale, 59 ore se aggiungiamo gli extra e 113 ore per tutti i contenuti. La media di tutti gli stili di gioco è di 57 ore.

L'applicazione Xbox con i dati di HowLongToBeat

In generale, comunque, sono stati rivisti anche i dettagli dei giochi visualizzati dalle rispettive pagine, con queste ultime che caricano più velocemente. L'intera applicazione è stata migliorata da questo punto di vista e ora dovrebbe dare meno problemi in generale. Infine, è stata migliorata anche la ricerca, che fornisce risultati più precisi.

Nonostante il rischio che qualcuno inizi a valutare i giochi tenendo conto solo della durata (già succede, in verità), conoscere in anticipo questa informazioni può aiutare a pianificare meglio cosa giocare, in relazione al tempo disponibile per farlo. Insomma, si tratta sicuramente di un'indicazione che può tornare utile ai più.