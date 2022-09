Xbox Game Pass: in arrivo 4 giochi di Skybound, tra cui The Walking Dead: The Final Season

In occasione dello showcase di ID@Xbox è stato annunciato l'arrivo di 4 giochi pubblicati da Skybound Games su Xbox Game Pass. Nello specifico il catalogo del servizio Microsoft nei prossimi mesi si arricchirà con Telltale's The Walking Dead: The Final Season, The Big Con, Rainbow Billy and the Curse of the Leviathan e Homestead Arcana, che sarà disponibile fin dal lancio.

Telltale's The Walking Dead: The Final Season non ha bisogno di grandi presentazioni. Si tratta dell'ultimo capitolo della avventura grafica di Telltale ambientata nell'universo di The Walking Dead che conclude la storia di Clementine.

The Big Con è un'avventura in cui il giocatore veste i panni di Ali, una ragazza di diciassette anni che vuole salvare la videoteca di sua madre da uno strozzino, intenzionato a rilevarla per darà a una grossa catena di distribuzione. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di The Big Con.

Rainbow Billy: The Curse of Leviathan è un'avventura platform 2.5D con rompicapi ed elementi GDR. Ambientato in un colorato mondo di fantasia i giocatori partiranno all'avventura esplorando isole e caverne, e lottando al fianco di oltre 60 mostriciattoli.

Infine Homestead Arcana è stato presentato durante l'ID@Xbox Showcase con un trailer, che potrete visualizzare qui sopra, e si tratta di un farming simulator per PC e Xbox in cui vestiremo i panni di un strega contadina, con lo sviluppo di magie e piante che andranno di pari passo.

Rimanendo in tema GoldenEye 007 è in uscita su Xbox Game Pass con una nuova versione rimasterizzata.