FIFA 23: le valutazioni dei migliori calciatori in anteprima, da EA Sports

FIFA 23 si avvicina e EA ha deciso di svelare oggi le valutazioni previste per i migliori giocatori del mondo all'interno del nuovo capitolo della serie, con un elenco in anteprima dei 23 migliori calciatori previsti.

Vediamo dunque la lista delle valutazioni dei 23 migliori calciatori in FIFA 23:

Karim Benzema, 91 - Real Madrid Robert Lewandowski, 91 - FC Barcelona Kylian Mbappé, 91 - Paris Saint-Germain Kevin De Bruyne, 91 - Manchester City Lionel Messi, 91 - Paris Saint-Germain Mohamed Salah, 90 - Liverpool Virgil van Dijk, 90 - Liverpool Cristiano Ronaldo, 90 - Manchester United Thibaut Courtois, 90 - Real Madrid Manuel Neuer, 90 - Bayern München Neymar Jr, 89 - Paris Saint-Germain Son Heung-min, 89 - Tottenham Hotspur Sadio Mané, 89 - Bayern München Joshua Kimmich, 89 - Bayern München Casemiro, 89 - Manchester United Alisson, 89 - Liverpool Harry Kane, 89 - Tottenham Hotspur Ederson, 89 - Manchester City N'Golo Kanté, 89 - Chelsea Jan Oblak, 89 - Atlético de Madrid Erling Haaland, 88 - Manchester City Toni Kroos, 88 - Real Madrid Marquinhos, 88 - Paris Saint-Germain

Nel corso della prossima settimana, EA Sports continuerà a svelare altri dettagli di questo tipo, tra cui i migliori giocatori della Premier League, le 5 stelle della Bundesliga e altro ancora.

Alla fine della settimana, verranno inoltre svelate le valutazioni dei 1.000 giocatori migliori presenti nel roster di FIFA 23.

Inoltre, il 21-22 settembre sarà presentato il Women's Ratings, che estende la pubblicazione dei dati sulle valutazioni dei giocatori anche alla sezione femminile del calcio presente in FIFA 23, mentre tutti i dettagli possono essere consultati sul FIFA Ratings Database Hub.

FIFA 23 è sviluppato da EA Vancouver e EA Romania e sarà disponibile in tutto il mondo su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PS4 e Xbox One il 30 settembre. L'accesso anticipato per FIFA 23 Ultimate Edition inizierà il 27 settembre 2022. Trovate tutte le informazioni nello speciale su FIFA 23 riguardante data di uscita, edizioni, cross-play, squadre, stadi e altro.