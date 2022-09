Sins of a Solar Empire 2 annunciato per PC

L'editore Stardock e lo studio di sviluppo Ironclad Games hanno annunciato Sins of a Solar Empire 2, il seguito dello strategico in tempo reale fantascientifico 4X amatissimo dalla comunità dei giocatori PC. Sarà disponibile in Accesso Anticipato il 27 ottobre 2022, solo su Epic Games Store.

Il capitolo precedente, Sins of a Solar Empire, uscì circa 15 anni fa, ma Ironclad ha continuato a supportarlo con DLC ed espansioni fino al 2018. Quindi ha iniziato a lavorare a questo seguito.

La graditissima novità è stata comunicata con un'anteprima esclusiva di PC Gamer, dove è possibile ammirare un teaser esclusivo:

Pubblicate anche alcune immagini, che abbiamo raccolto in una comoda galleria:

Attualmente Sins of a Solar Empire 2 è prenotabile per 31,99€.

Leggiamo la descrizione ufficiale, tratta dall'Epic Games Store:

Sins of a Solar Empire II è l'attesissimo sequel dell'acclamato gioco di strategia spaziale che unisce alla perfezione strategia in tempo reale e stile di gioco 4X ed eleva gli standard di esperienza di comando di un enorme impero spaziale.

Scopri la tragica guerra tra gli spietati Vasari, gli emergenti TEC e i vendicativi Advent, mentre la loro battaglia li lascia esposti a minacce ancora più grandi. Ogni razza offrirà un proprio stile di gioco con meccaniche uniche, unità nuove e reinterpretate, alberi di ricerca estesi e sotto-fazioni perfezionate.

Gli imperatori strategici valutano le orbite di pianeti e lune nei loro piani di colonizzazione e durante il movimento delle flotte. Invece, i comandati esperti in battaglia sfruttano il posizionamento delle navi e la velocità di tracciamento delle torrette di difesa per intercettare gli sciami di missili nemici. In ogni suo livello, Sins of a Solar Empire II è ricco di nuove caratteristiche, meccaniche e personalizzazioni che rendono disponibili una serie di strategie e tattiche mai viste prima.

Svelate anche le caratteristiche principali di Sins of a Solar Empire 2: