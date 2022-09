PlayStation: tutti i giochi in offerta su Steam

Se vi interessano le versioni PC dei giochi PlayStation, sarete felici di sapere che attualmente sono tutti in offerta su Steam. Le offerte comprendono tutti i titoli principali e sembrano accompagnare l'annuncio della data d'uscita ufficiale della Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri, con relativa apertura delle prenotazioni.

Quindi potete acquistare God of War per 39,99€ invece di 49,99€ (-20%), Horizon Zero Dawn: Complete Edition per 19,99€ invece di 49,99€ (-60%), Days Gone per 19,99€ invece di 49,99€ (-60%), Predator: Hunting Grounds per 9,99€ invece di 39,99€ (-75%), Helldivers Dive Harder Edition per 7,49€ invece di 29,99€ (-75%).

Pagina dei saldi PlayStation su Steam

PlayStation è diventata molto attiva su PC, con lanci cadenzati ormai sempre più frequenti. Del resto la strategia di Sony in merito è ormai chiara, vista anche l'acquisizione di studi specializzati nei port come Nixxes. Dopo Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri, sarà probabilmente la volta del già annunciato The Last of Us Parte I di arrivare su PC, ma già si parla anche di Returnal, per adesso titolo esclusivo per PS5.