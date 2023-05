Five Nights At Freddy's: Security Breach, il DLC 'Ruin' ha un mese di uscita, svelato dal trailer

Steel Wool Studios ha pubblicato il trailer del DLC "Ruin" di Five Nights at Freddy's: Security Breach. Il filmato indica anche il periodo di uscita di questo nuovo contenuto: luglio 2023. Il video, che potete vedere poco sotto, mostra anche un po' di gameplay.

Five Nights at Freddy's: Security Breach è disponibile per PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. La descrizione ufficiale recita: "vestirai i panni di Gregory, un ragazzino intrappolato durante la notte nel Mega Pizzaplex di Freddy Fazbear. Con l'aiuto di Freddy in persona, Gregory dovrà svelare i segreti del Pizzaplex, scoprire la verità e sopravvivere fino all'alba."

Questo DLC espanderà la storia del gioco. Potete vedere il trailer del DLC "Ruin" qui sotto, che purtroppo non mostra molto. Di certo possiamo aspettarci un'esperienza inquietante e orrifica come sempre.

Ricordiamo anche che è stato da poco mostrato il trailer ufficiale del film Five Nights at Freddy's.