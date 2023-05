Take-Two: il CEO crede che le IA non basteranno per creare grandi giochi, servono i 'geni'

Strauss Zelnick, CEO di Take-Two (compagnia madre di Rockstar Games e non solo), ha confermato che, pur essendo "entusiasta" dell'emergere della tecnologia IA, non pensa che "i progressi dell'IA renderanno più facile creare successi". Le dichiarazioni sono state rilasciate durante una recente conferenza stampa di Take-Two, in cui a Zelnick è stato chiesto come l'IA potrebbe influire sullo sviluppo dei giochi di Take-Two.

"Come sapete, di solito sono scettico quando gli altri fanno delle iperboli, ma nel caso dell'IA sono piuttosto entusiasta", ha detto Zelnick agli investitori. "Innanzitutto, nonostante l'intelligenza artificiale sia un ossimoro - così come l'apprendimento automatico - questa azienda è stata coinvolta in queste attività, indipendentemente dalle parole che si usano per descriverle, per tutta la sua storia e siamo leader in quello spazio".

"I più recenti sviluppi dell'IA sono sorprendenti ed entusiasmanti per molti, ma per noi non sono affatto sorprendenti. Il nostro punto di vista è che l'IA ci permetterà di fare un lavoro migliore e più efficiente. Stiamo parlando di strumenti, e sono semplicemente strumenti migliori e più efficaci".

Strauss Zelnick

"Vorrei poter dire che i progressi dell'IA renderanno più facile creare successi, ovviamente non sarà così", ha aggiunto Zelnick. "I successi sono creati dal genio. E insiemi di dati sommati alla capacità computazionale e ai modelli linguistici di grandi dimensioni non equivalgono al genio. Il genio è appannaggio degli esseri umani e credo che rimarrà tale".

L'opinione di Zelnick è in breve questa: l'IA può essere usata, ma non sostituirà le persone, semplicemente aiuterà chi è già abile a lavorare con maggiore efficienza.

Zelnick ha anche affermato che PS5 Pro e Xbox Series Pro "probabilmente" sono in arrivo.