Gran Turismo: David Harbour spiega come il film evita la 'maledizione degli adattamenti' dei giochi

Gran Turismo è il prossimo grande prodotto di PlayStation Productions, a seguito del successo commerciale di Uncharted e dell'enorme successo di The Last of Us. In questa pellicola vedremo vari attori noti, come David Harbour, noto soprattutto per Stranger Things negli ultimi anni. L'uomo è stato intervistato da IGN USA e ha spiegato come il film sarà in grado di evitare "la maledizione degli adattamenti" dei giochi.

Harbour ha detto: "Sono felice dell'approccio scelto con questo film perché, penso che lo sappiamo tutti che sfortunatamente i film sui videogiochi non funzionano, intendo dire che è così che vanno le cose."

In un certo senso Harbour non ha torno. Negli ultimi anni ci sono stati grandi film e serie basate sui videogiochi, ma i veri successi sono stati soprattutto animati o parzialmente animati (Arkane, Super Mario, Sonic...). I puri live-action di rado hanno convinto (Lara Croft: Tomb Raider, Assassin's Creed, Mortal Kombat, Resident Evil). In generale, non è facile creare un film che sappia veramente far vivere le atmosfere e le sensazioni dei videogiochi, perché sono due medium molto diversi.

Lo stesso Harbour afferma: "è perché ciò che amiamo dei videogiochi è il fatto che siano noi a giocare... noi controlliamo l'azione. Non vogliamo che un regista e un team di persone controllino il nostro punto di vista, che ci dicano qual è la storia. Vogliamo essere noi stessi a creare la nostra storia".

Il trucco di Gran Turismo è che non si tratta affatto di un film sui videogiochi, bensì "di un ragazzo che ha giocato molto intensamente ai videogiochi e poi ha preso l'esperienza dei videogiochi e l'ha messa in pista. Per me diventa davvero un grande film sportivo".

Ecco infine il primo trailer completo di Gran Turismo.